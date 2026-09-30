KRAFT:nacht 2026: Unternehmen im Rampenlicht

Türen auf für die Zukunft: Bei der KRAFT:nacht 2026 laden Leitbetriebe aus der Region Murau und Murtal am 16. Oktober von 15 bis 21 Uhr dazu ein, die regionale Arbeitswelt hautnah kennenzulernen – mit spannenden Einblicken in Berufe, Ausbildung und Karrierechancen.