KRAFT:nacht 2026: Unternehmen im Rampenlicht

Türen auf für die Zukunft: Bei der KRAFT:nacht 2026 laden Leitbetriebe aus der Region Murau und Murtal am 16. Oktober von 15 bis 21 Uhr dazu ein, die regionale Arbeitswelt hautnah kennenzulernen – mit spannenden Einblicken in Berufe, Ausbildung und Karrierechancen.
Wie sieht es hinter den Kulissen erfolgreicher Unternehmen aus? Welche Menschen, Technologien und Ideen treiben die Region an? Und welche beruflichen Chancen warten direkt vor der eigenen Haustür? Antworten darauf gibt die KRAFT:nacht 2026 am Freitag, dem 16. Oktober.
Von 15 bis 21 Uhr öffnen zahlreiche KRAFT:betriebe in den Regionen Murau und Murtal ihre Tore. Besucherinnen und Besucher können Produktionsprozesse live erleben, Arbeitswelten kennenlernen und mit jenen Menschen ins Gespräch kommen, die die regionale Wirtschaft Tag für Tag gestalten.
Berufe entdecken, Zukunft gestalten
Besonders für junge Menschen und ihre Familien bietet die KRAFT:nacht eine wertvolle Gelegenheit zur Berufsorientierung. Schülerinnen und Schüler können gemeinsam mit ihren Eltern Ausbildungsbetriebe kennenlernen und sich direkt vor Ort über Lehrberufe, Ausbildungswege und Karrierechancen informieren.
Statt Berufe nur aus Broschüren oder dem Internet zu kennen, können Jugendliche erleben, wie der Arbeitsalltag tatsächlich aussieht. Persönliche Gespräche mit Fachkräften und Ausbildungsverantwortlichen helfen dabei, eigene Interessen zu entdecken und die nächsten Schritte für Ausbildung und Beruf fundierter zu planen.
Die Vielfalt der Region erleben
Von Industrie und Produktion über Handwerk und Lebensmittelwirtschaft bis hin zu IT und Infrastruktur: Die KRAFT:nacht macht sichtbar, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Arbeitswelt in der Region Murau und Murtal ist.
Dabei stehen nicht nur Maschinen, Produkte und Technologien im Mittelpunkt, sondern vor allem die Menschen dahinter. Die teilnehmenden Betriebe zeigen, welche Fähigkeiten gefragt sind, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie bieten und welche Perspektiven junge Menschen in der Region erwarten.
Ein Abend voller Perspektiven
Die Initiative des Wirtschaftsnetzwerks KRAFT:dasMurtal bringt Unternehmen, Jugendliche, Familien und Interessierte auf unkomplizierte Weise zusammen. Wer neugierig auf die beruflichen Möglichkeiten in der Region ist, kann an diesem Abend entdecken, fragen, ausprobieren und Kontakte knüpfen.