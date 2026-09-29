Große Trauer um beliebten Pater Bernard Springer

So kann jeder von Pater Bernard Abschied nehmen ...

Am Donnerstag ab 16 Uhr können sich die Menschen in der Stadtpfarrkirche von Pater Bernard verabschieden und sich ins Kondolenzbuch eintragen. Um 18 Uhr folgt eine Andacht. Das eigentliche Begräbnis findet am Freitag statt. Ab acht Uhr ist die Kirche für persönliche Abschiednahmen geöffnet. Um 14 Uhr beginnt der Auferstehungsgottesdienst. Danach wird der Sarg in einem Trauerkondukt über den Hauptplatz zum Rathaus geleitet, wo die Stadt und ihre Gemeinden ihrem Ehrenbürger die letzte Ehre erweisen. Anschließend wird Pater Bernard am Stadtfriedhof im Ordensgrab des Minoritenkonvents beigesetzt.