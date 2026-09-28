Neue Knie, besserer Schlaf

Millimetergenaue Schnitte hier, endlich wieder durchschlafen dort: Spitzen-Ärzte aus Zwettl (hier hilft sogar ein Roboter) und Melk machen diese medizinischen Wunder möglich.
Diese robotergestützte Kniechirurgie ermöglicht uns eine millimetergenaue Platzierung der Prothese“, schildert Primar Karl Miedler, dem seit März der OP-Roboter ROSA zur „Chirurgenhand“ geht. Rund 50 Eingriffe wurden mit dem innovativen System bereits durchgeführt. Spitzenmediziner Miedler: „Unser System analysiert die individuelle Anatomie und hilft uns dadurch das künstliche Gelenk exakt einzusetzen!“ Die Kontrolle bleibt aber dabei stets beim Operateur. Für die Patienten stehen weniger Schmerzen, eine raschere Rehabilitation und vor allem die Rückkehr zu mehr Beweglichkeit im Mittelpunkt.
Schmerzen nach OP wie weggeblasen
„Ich habe mir das Knie verdreht und hatte wahnsinnige Schmerzen. Nach dem Eingriff waren diese wie weggeblasen“, so die frühere OP-Schwester Renate Korff (71) aus Rohrendorf bei Krems. Auch Maria Sillaber aus Guttenbrunn bei Schloss Rosenau gerät ob der Ärztekunst ins Schwärmen: „Gleich nach der OP konnte ich meinen Kern-Terrier äußerln führen!“
Kampf gegen Schlaflosigkeit
Im Melker Klinikum wiederum wird gegen schlaflose Nächte gekämpft. „Wir wollen für jeden Patienten die passende Behandlung finden und ihm wieder zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen“, betont Dr. Johannes Lechner. Unter seiner Leitung hat sich das einst mit zwei Betten gestartete Schlaflabor zu einem der größten Österreichs entwickelt und wurde sogar als offizielle Ausbildungsstätte in diese spezifischen Disziplin zertifiziert. Rund 1500 Untersuchungen jährlich zeugen von der großen Bedeutung der Abteilung.
Schlafapnoe besonders häufig
Besonders häufig diagnostizieren die Mediziner die Schlafapnoe, bei der es während der Nacht zu gefährlichen Atemaussetzern kommt. Mit individuellen Therapien, etwa einer nächtlichen Maskenbeatmung, hilft Lechner Betroffenen, wieder Kraft für den Tag zu schöpfen. Auch Schlaflosigkeit und das Restless-Legs-Syndrom werden behandelt.
Medizinische Hilfe in vielen Bereichen
Ob millimetergenaue Präzision oder einfühlsame Hilfe bei Schlafproblemen: In Zwettl und Melk steht stets der Mensch im Mittelpunkt. Denn wieder schmerzfrei gehen oder endlich wieder durchschlafen zu können, bedeutet für viele Betroffene ein großes Stück zurückgewonnene Lebensfreude.
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