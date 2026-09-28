Neue Knie, besserer Schlaf

Kampf gegen Schlaflosigkeit

Im Melker Klinikum wiederum wird gegen schlaflose Nächte gekämpft. „Wir wollen für jeden Patienten die passende Behandlung finden und ihm wieder zu einem erholsamen Schlaf zu verhelfen“, betont Dr. Johannes Lechner. Unter seiner Leitung hat sich das einst mit zwei Betten gestartete Schlaflabor zu einem der größten Österreichs entwickelt und wurde sogar als offizielle Ausbildungsstätte in diese spezifischen Disziplin zertifiziert. Rund 1500 Untersuchungen jährlich zeugen von der großen Bedeutung der Abteilung.