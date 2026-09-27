The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against Kosovo!

Zawieschitzky Instead of Jungwirth

Rangnick had already announced on Saturday that he would start a debutant in goal—who will join the U-21 team after the match—instead of Alexander Schlager, who had been in goal during the World Cup and against Israel. The decision was made to start the 19-year-old Tyrolean Zawieschitzky instead of LASK goalkeeper Lukas Jungwirth. Veratschnig came into the lineup in place of Stefan Posch, Fulham’s Affengruber in place of Philipp Lienhart, and Wöber, returning to the team, in place of Phillipp Mwene.