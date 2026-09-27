Nations League Match
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against Kosovo!
Here it is—the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for victory in today’s Nations League match against Kosovo!
The Lineup:
Austria’s head coach Rangnick has made six changes to his starting lineup for the match against Kosovo. Salzburg goalkeeper Christian Zawieschitzky makes his debut in goal, as does his club teammate Nikolas Veratschnig at right back. In addition, David Affengruber, Maximilian Wöber, Paul Wanner, and forward Junior Adamu have been called up to the team compared to Thursday’s 3-1 opening win against Israel in Linz.
Zawieschitzky Instead of Jungwirth
Rangnick had already announced on Saturday that he would start a debutant in goal—who will join the U-21 team after the match—instead of Alexander Schlager, who had been in goal during the World Cup and against Israel. The decision was made to start the 19-year-old Tyrolean Zawieschitzky instead of LASK goalkeeper Lukas Jungwirth. Veratschnig came into the lineup in place of Stefan Posch, Fulham’s Affengruber in place of Philipp Lienhart, and Wöber, returning to the team, in place of Phillipp Mwene.
Adamu was chosen for the starting lineup over Sasa Kalajdzic. Michael Gregoritsch, who started as the center forward against Israel but suffered an ankle injury before halftime, is not in the squad, nor are Jungwirth, Lienhart, and Mwene.
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