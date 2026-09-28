„Wie arm wäre unser Land nur ohne euch?“

Die Zahlen sind beeindruckend: 25.000 Vereine und 800.000 ehrenamtlich tätige Landsleute leisten jedes Jahr 230 Millionen unbezahlte Stunden. In Niederösterreich ist das Freiwilligenwesen stark ausgeprägt und das prägt unsere Heimat. Seit 25 Jahren bietet man von der Zentrale in Atzenbrugg im Bezirk Tulln aus Serviceleistungen für Niederösterreichs Freiwillige an. Und das wurde nun im prächtigen Schubert-Schloss gebührend gefeiert. Vertreter aus Ehrenamt, Kunst, Kultur, Medien und Politik waren mit dabei.