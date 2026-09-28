„Wie arm wäre unser Land nur ohne euch?“

Das fragte Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner mit Blick auf die 25.000 Vereine und 800.000 Ehrenamtlichen. Unterstützt werden sie seit 25 Jahren vom Freiwilligencenter NÖ.
Die Zahlen sind beeindruckend: 25.000 Vereine und 800.000 ehrenamtlich tätige Landsleute leisten jedes Jahr 230 Millionen unbezahlte Stunden. In Niederösterreich ist das Freiwilligenwesen stark ausgeprägt und das prägt unsere Heimat. Seit 25 Jahren bietet man von der Zentrale in Atzenbrugg im Bezirk Tulln aus Serviceleistungen für Niederösterreichs Freiwillige an. Und das wurde nun im prächtigen Schubert-Schloss gebührend gefeiert. Vertreter aus Ehrenamt, Kunst, Kultur, Medien und Politik waren mit dabei.
2001 Weitblick bewiesen
Es war eine Idee mit Weitblick: Mit „Service Freiwillige“ entstand 2001 eine zentrale Anlaufstelle für alle Vereine und Ehrenamtlichen. Beratung zu rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen gehörte von Beginn an zum Angebot, mit Chef-Organisator Konrad Tiefenbacher als Mann der ersten Stunde. Mitgetragen wurde und wird die Aktion von Kulturregion-NÖ-Geschäftsführer Martin Lammerhuber sowie Dorf- und Stadterneuerungsobfrau Maria Forstner.
Kompetenz seit 25 Jahren
Nun bietet man als „Freiwilligencenter NÖ“, verstärkt durch Sonja Schmid, ein umfassendes Kompetenzzentrum – auch ein Jurist und eine Steuerberaterin geben auf Anfrage Profi-Tipps. Dieses Service kommt punktgenau an: Pro Jahr werden mehr als 1000 individuelle Beratungsgespräche geführt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankte im Rahmen einer Festansprache allen Freiwilligen, dem Team und den zahllosen Unterstützern. Dann meinte sie nachdenklich: „Wie arm wäre des Land, wenn wir die Ehrenamtlichen und Vereine nicht hätten.“
Beim Festakt in Atzenbrugg wurde außerdem bekanntgegeben, dass 2027 in Niederösterreich das Jahr der Freiwilligen ausgerufen wird.
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