Blau-gelbe Firmen zeigen, wie Digitalisierung geht

Digitalisierung sichtbar machen will ein Förderprogramm in Niederösterreich. Die Projekte von zwölf Firmen wurden von Wirtschaftskammer NÖ, Landesregierung und Ecoplus vorgestellt – und es wurde zum Voting aufgerufen. Gewonnen hat eine Firma aus Krumbach, mit einem Projekt am Standort Retz...
Das Voting ist zu Ende, das digi4Wirtschaft-Projekt des Jahres 2026 steht fest: Die BioPower GmbH aus Krumbach konnte mit ihrem Projekt am Standort Retz die Publikumswahl für sich entscheiden. BioPower erreichte mit 29,6 Prozent der abgegebenen Stimmen den ersten Platz.
Auf Rang zwei folgte J. u. A. Frischeis aus Stockerau mit 24,6 Prozent, den dritten Platz belegte Haas Garten-, Dach- und Landschaftsbau aus Aschbach-Markt mit 17 Prozent.
Voting im Sommer
Der Hintergrund: Über den Sommer konnten Interessierte aus zwölf vorgestellten Digitalisierungsprojekten ihren Favoriten wählen. Alle Projekte stammten aus der Förderaktion digi4Wirtschaft von Land Niederösterreich sowie Wirtschaftskammer NÖ und wurden im Rahmen des Programms bei der Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben unterstützt.
Um konkrete Beispiele aus der Förderaktion sichtbar zu machen, wurden die Projekte anschließend gemeinsam mit dem Haus der Digitalisierung in einer begleitenden Medienaktion vorgestellt.
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