ÖFB Surprises
Veterans Missing, Goalkeeper Decision Made?
The 23-man roster that ÖFB head coach Ralf Rangnick submitted to UEFA certainly holds a few surprises. In addition to the injured Michael Gregoritsch, two other key players are missing. The battle for the goalkeeper position, however, appears to have been won by Salzburg’s Christian Zawieschitzky.
The Salzburg youngster is on the 23-man roster that Rangnick submitted ahead of the Nations League match against Kosovo (starting at 6 p.m. here in the live ticker). LASK goalkeeper Lukas Jungwirth, on the other hand, does not appear on the list.
Since the head coach announced yesterday that Alexander Schlager would be given a break and that he would give one of the two young goalies a chance, Zawieschitzky is likely to make his ÖFB debut today. However, the starting lineup will provide final clarity.
Goal-scorer has to watch from the sidelines
The announced roster also holds further surprises. In addition to the injured Michael Gregoritsch, the two veterans Phillipp Mwene—who shone as a goal-scorer against Israel—and Philipp Lienhart will also have to watch from the sidelines.
They are not on the roster this time, but Schalke’s Maximilian Wöber, as well as Austria Vienna youngster Vasilije Markovic and Felix Bacher (Lyon), have been called up in their place.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.