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ÖFB Surprises

Veterans Missing, Goalkeeper Decision Made?

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27.09.2026 14:16
ÖFB head coach Ralf Rangnick has surprised everyone with his 23-man roster.
ÖFB head coach Ralf Rangnick has surprised everyone with his 23-man roster.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

The 23-man roster that ÖFB head coach Ralf Rangnick submitted to UEFA certainly holds a few surprises. In addition to the injured Michael Gregoritsch, two other key players are missing. The battle for the goalkeeper position, however, appears to have been won by Salzburg’s Christian Zawieschitzky.

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The Salzburg youngster is on the 23-man roster that Rangnick submitted ahead of the Nations League match against Kosovo (starting at 6 p.m. here in the live ticker). LASK goalkeeper Lukas Jungwirth, on the other hand, does not appear on the list. 

Since the head coach announced yesterday that Alexander Schlager would be given a break and that he would give one of the two young goalies a chance, Zawieschitzky is likely to make his ÖFB debut today. However, the starting lineup will provide final clarity.

Goal-scorer has to watch from the sidelines
The announced roster also holds further surprises. In addition to the injured Michael Gregoritsch, the two veterans Phillipp Mwene—who shone as a goal-scorer against Israel—and Philipp Lienhart will also have to watch from the sidelines. 

Phillipp Mwene is missing from the official roster.
Phillipp Mwene is missing from the official roster.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

They are not on the roster this time, but Schalke’s Maximilian Wöber, as well as Austria Vienna youngster Vasilije Markovic and Felix Bacher (Lyon), have been called up in their place. 

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