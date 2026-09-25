Mit Ofen gewärmt: Saunazelt löst Wohnungsbrand aus

Schock für die Bewohner einer Wohnung in Imst im Tiroler Oberland am Donnerstag! Weil sie ein Saunazelt aufgebaut und mit einem Ofen gewärmt hatten, kam es zu einem Kleinbrand. Die Feuerwehr musste mit 32 Einsatzkräften ausrücken.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 21.30 Uhr. Kurz zuvor war der Brand in der Wohnung in Imst ausgebrochen. „Ausgelöst wurde er durch einen Ofen und ein darüber aufgebautes Saunazelt, wodurch sich ein Hitzestau entwickelte“, schildern die Ermittler der Polizei.
Höhe des Sachschadens noch unklar
Der Brand endete schlussendlich glimpflich und konnte von der Feuerwehr rasch bekämpft werden. Verletzte Personen gab es zum Glück nicht zu beklagen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bis dato nicht fest.
Im Einsatz standen 32 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen.
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