Car Slashed on Driver’s Side by Tractor

Woman Unable to Avoid Collision

In doing so, he drove a short distance into the intersection. The approaching car driver was unable to swerve out of the way in time and collided with the tractor’s lower link. The car was torn open along its entire left side, began to spin out of control, and finally came to a stop on an embankment at the edge of the road. The 36-year-old woman and her daughter were able to free themselves from the vehicle and were uninjured.