Female Driver Injured
Car Slashed on Driver’s Side by Tractor
A horrific accident occurred on Saturday afternoon in Neukirchen am Walde (Upper Austria): A car was slashed open on the side by a tractor’s lower link. The 34-year-old driver was seriously injured and had to be flown to the hospital by rescue helicopter.
The serious traffic accident involving the car and the tractor occurred within the municipal boundaries of Neukirchen am Walde. A 34-year-old woman from the Grieskirchen district was driving her car on Königshub municipal road toward St. Agatha at around 3:10 p.m. Her 36-year-old husband and her one-year-old daughter were in the car. At the same time, a 47-year-old man from the Grieskirchen district was driving a tractor and intended to turn onto Königshub municipal road at the intersection with it.
Woman Unable to Avoid Collision
In doing so, he drove a short distance into the intersection. The approaching car driver was unable to swerve out of the way in time and collided with the tractor’s lower link. The car was torn open along its entire left side, began to spin out of control, and finally came to a stop on an embankment at the edge of the road. The 36-year-old woman and her daughter were able to free themselves from the vehicle and were uninjured.
Trapped in the car
The 34-year-old woman was trapped in the car and had to be freed by firefighters using rescue equipment. She was then flown to the hospital by rescue helicopter. The tractor driver was not injured in the traffic accident.
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