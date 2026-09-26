Mit Güllefass Autos beschädigt: Lenker fuhr davon

Eine enge Durchfahrt wurde in Uderns im Tiroler Zillertal zum Verhängnis: Bei einer Sportveranstaltung touchierte ein Traktor samt Güllefass gleich vier abgestellte Autos. Zwei Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Der Traktor-Lenker fuhr zunächst einfach weiter.
Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Uderns ereignet. Gegen 13 Uhr war ein 56-jähriger Österreicher mit einer Zugmaschine samt angehängtem Güllefass auf dem Sportplatzweg in Richtung Süden unterwegs.
Geringe Fahrbahnbreite wegen parkender Autos
Wegen einer Sportveranstaltung waren entlang des westlichen Fahrbahnrandes mehrere Pkw abgestellt. „Die Fahrzeuge standen dabei teilweise so, dass für den vorbeifahrenden Verkehr lediglich rund 3,10 Meter Fahrbahnbreite übrig blieben“, heißt es seitens der Polizei.
Pkw beschädigt und Außenspiegel zerkratzt
Beim Vorbeifahren kam es schließlich zum Kontakt: Die Zugmaschine mit dem Güllefass touchierte insgesamt vier abgestellte Fahrzeuge. Zwei Pkw wurden dabei schwer beschädigt, an zwei weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel zerkratzt.
Zeugen brachten Ermittler auf die Spur
Nach dem Unfall hielt der Lenker jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Erst durch Zeugenaussagen konnte der 56-Jährige ausgeforscht werden. „Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wird Anzeige bei den zuständigen Behörden erstattet“, so die Exekutive.
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