Mit Güllefass Autos beschädigt: Lenker fuhr davon

Zeugen brachten Ermittler auf die Spur

Nach dem Unfall hielt der Lenker jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Erst durch Zeugenaussagen konnte der 56-Jährige ausgeforscht werden. „Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wird Anzeige bei den zuständigen Behörden erstattet“, so die Exekutive.