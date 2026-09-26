In the heart of Linz
Car Thieves Fled on Foot After a Crash
Chaotic scenes in Linz early Saturday morning. Police spotted a car that had previously been stolen in Pasching, but the driver stepped on the gas and fled. After a crash, the driver and another person escaped, initially unidentified. Police are searching for the suspects.
One or more unknown suspects stole a parked car in the area of Wiener Bundesstraße in Pasching on Saturday morning. Around 4:10 a.m., a police patrol noticed the stolen vehicle in the city of Linz due to its erratic driving and ordered the driver to pull over.
The driver fled the scene at extremely high speed. However, the chase ended near the intersection of Salzburger Straße, Kremplstraße, and Wiener Straße when he crashed into a traffic island and then into a billboard. The car came to a stop in an adjacent green space.
The two occupants then fled on foot toward Kremplstraße. A search for the two suspects has so far been unsuccessful. Further investigations are underway.
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