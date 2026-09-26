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On the Run from the Police

Drunk driver (18) crashed in a borrowed car

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26.09.2026 14:42
The car had been borrowed from the father of an acquaintance (stock image).
The car had been borrowed from the father of an acquaintance (stock image).(Bild: FF Hohenkogl/Mitterdorf)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An 18-year-old man from Linz was driving far too fast on Wienerstraße around 4:30 a.m. on Saturday. The police gave chase, but the young driver managed to shake them off—at least until he crashed between two construction containers. After a brief search, he was found with a blood alcohol level of one per mille. 

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Around 4:30 a.m. on Saturday, a police patrol noticed a car driver on Wienerstraße in Linz who was traveling at an extremely high speed toward the city center. The officers immediately gave chase but initially lost sight of the vehicle.

A short time later, the officers found the car involved in an accident near the Wienerstraße highway on-ramp, wedged between two construction containers.

Passengers Present, Driver Missing
Two passengers in the car, a 21-year-old man and a 19-year-old woman from Linz, were at the scene of the accident. However, there was no sign of the driver. After a brief search, a police patrol located the driver, an 18-year-old from Linz. A breathalyzer test showed a blood alcohol level of one per mille.

The vehicle involved in the accident was the car belonging to the father of an acquaintance, who had previously lent it to the driver. The 18-year-old was injured in the accident; his two passengers were unharmed.

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