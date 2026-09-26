Condition is critical
In the ICU! Concerns for former Italian soccer player
Concerns for former Italian national soccer player Pablo Daniel Osvaldo! According to reports in Argentine and Italian media, the 40-year-old is in the intensive care unit following emergency surgery.
As reported by the Argentine daily “Ole,” the former professional soccer player had to undergo surgery on his right lung due to pleurisy. The former striker for the Italian national team remains in critical condition in the intensive care unit.
Found by His Sister
Osvaldo, who once played for Inter, Juventus, and Southampton, among others, is at the Lavallol Hospital in Argentina. “His sister found him at home after several days of feeling unwell and, with the help of a friend, took him to the hospital,” reports “Ole.”
Doctors are currently closely monitoring the 40-year-old’s condition. After his soccer career, Osvaldo, who has Argentine roots, tried his hand at a music career with mixed success. He has also been plagued by personal problems in the past and has spoken openly about his struggles with alcohol and drugs.
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