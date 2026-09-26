Grüne Akzente am Schwechater Hauptplatz

Der Hauptplatz in Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, bekommt ein neues Gesicht. Dieser Tage wurde der erste Baum gesetzt, sechs weitere sollen im November folgen.
„Mehr Grün im öffentlichen Raum bedeutet mehr Lebensqualität. Die neuen Bäume werten unseren Hauptplatz weiter auf“, freut sich SPÖ-Bürgermeisterin Karin Baier. Zusätzlich leisten die Pflanzen einen wichtigen Beitrag für ein angenehmes und zukunftsfit gestaltetes Stadtzentrum. Nach dem Auftaktmit mit der ersten Pflanze werden die weiteren sechs Bäume ab November gesetzt. Sämtliche Pflanzarbeiten übernimmt die Stadtgärtnerei Schwechat. Damit wird ein weiterer Teil der Hauptplatzumgestaltung umgesetzt, der das Stadtzentrum langfristig prägen wird.
Schattenspender an heißen Tagen
Die neuen Bäume der Art Celtis australis, Europäischer Zürgelbaum, ergänzen den bestehenden Baumbestand. Sie bereichern das Erscheinungsbild des Stadtzentrums, tragen langfristig zu einem angenehmeren Mikroklima bei und schaffen mit ihren wachsenden Kronen zusätzlichen Schatten an heißen Tagen. „Unser Hauptplatz wird Schritt für Schritt grüner und lebenswerter“, sagt SPÖ-Vize Christian Habisohn bei der Pflanzung.
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