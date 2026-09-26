Grüne Akzente am Schwechater Hauptplatz

„Mehr Grün im öffentlichen Raum bedeutet mehr Lebensqualität. Die neuen Bäume werten unseren Hauptplatz weiter auf“, freut sich SPÖ-Bürgermeisterin Karin Baier. Zusätzlich leisten die Pflanzen einen wichtigen Beitrag für ein angenehmes und zukunftsfit gestaltetes Stadtzentrum. Nach dem Auftaktmit mit der ersten Pflanze werden die weiteren sechs Bäume ab November gesetzt. Sämtliche Pflanzarbeiten übernimmt die Stadtgärtnerei Schwechat. Damit wird ein weiterer Teil der Hauptplatzumgestaltung umgesetzt, der das Stadtzentrum langfristig prägen wird.