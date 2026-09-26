Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Social Media

Lesen liegt bei jungen Steirerinnen im Trend

Steiermark
26.09.2026 11:00
Junge Mädchen zählen für den Buchmarkt zu den treusten Kundinnen.
Junge Mädchen zählen für den Buchmarkt zu den treusten Kundinnen.(Bild: zeljkomatic76 - stock.adobe.com)
Porträt von Nora Hierhold
Porträt von Christoph Hartner
Von Nora Hierhold und Christoph Hartner

Die Jugend liest nicht mehr? Das ist ein Vorurteil! Vor allem die Mädchen sind eigentlich treue Leserinnen und für den steirischen Buchmarkt wichtige Kunden. Nur die Burschen hinken hinterher. Warum? Die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Im Schnitt lese ich zwölf bis 14 Bücher pro Jahr“, erzählt Katharina Reisinger. Damit ist die Schülerin (17) aus Weiz ein Beispiel von vielen, die das Vorurteil widerlegen, dass die Jugend heute nicht mehr lesen würde. Auch Anna Hierhold (18) aus Gutenberg geht es ähnlich: „Zum Beispiel im Urlaub lese ich ein Buch pro Woche, wenn es gut ist.“ Beide junge Frauen gestehen aber auch: „Es gibt Phasen, da lese ich gar nicht.“

Zitat Icon

Ich lese im Schnitt zwölf bis 14 Bücher im Jahr. Es gibt aber auch Phasen, da bin ich nicht sehr motiviert und lese gar nicht.

Katharina Reisinger

Bild: Fototeam Puntigam

Für den Buchhandel jedenfalls gelten junge Leser als sehr verlässliche Kundengruppe. Während die generellen Verkaufszahlen zurückgehen, ist das Segment Kinder- und Jugendbuch seit Jahren einigermaßen stabil. Das bestätigt auch Claudia Maralik von der Buchhandlung Plautz in Gleisdorf: „Bei uns ist das Interesse an Kinder- und Jugendbüchern stabil.“

Warum greifen die Jugendlichen also trotz überbordendem Angebot auf Social Media und den Streamingdiensten noch immer gerne zum Buch? „Bei einem Film sieht man die Geschichte lediglich, während man sich bei einem Buch alles im Kopf vorstellt. So kann man sich eine eigene Welt erschaffen – deswegen lese ich auch so gerne Fantasy“, erklärt Reisinger.

Claudia Maralik, Jugendbuch-Expertin von der Gleisdorfer Buchhandlung Plautz
Claudia Maralik, Jugendbuch-Expertin von der Gleisdorfer Buchhandlung Plautz(Bild: Buchhandlung Plautz)

Und Fantasy ist neben der Romantik auch einer der Hauptbestandteile des aktuellen Hypes rund um das sogenannte Young-Adult-Genre – Bücher also, die mit fantasievollen, romantischen und oft auch recht expliziten Handlungen punkten. „Mit dieser Schiene wird eine wichtige Lücke geschlossen. Diese Bücher bieten einen Übergang von der Jugendliteratur in die Belletristik“, sagt Maralik.

Zitat Icon

Ich lese vor allem Fantasy und Romance. Wenn das Buch gut ist, dann lese ich etwa im Urlaub ein Buch pro Woche.

Anna Hierhold

Bild: Hierhold

Dieser Trend verstärkt jedoch auch eine Geschlechterkluft, was das Lesen anbelangt: „Generell lesen Mädchen mehr. Man muss aber auch sagen, dass das Angebot für Mädchen aktuell viel größer ist.“

Und welches Buch würde Maralik derzeit empfehlen? „Da gibt es für jeden Geschmack etwas anderes. Wir Buchhändler beraten gerne und finden für jeden etwas Passendes.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
99.763 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
90.828 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.965 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1374 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1083 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf