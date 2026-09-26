Lesen liegt bei jungen Steirerinnen im Trend

„Im Schnitt lese ich zwölf bis 14 Bücher pro Jahr“, erzählt Katharina Reisinger. Damit ist die Schülerin (17) aus Weiz ein Beispiel von vielen, die das Vorurteil widerlegen, dass die Jugend heute nicht mehr lesen würde. Auch Anna Hierhold (18) aus Gutenberg geht es ähnlich: „Zum Beispiel im Urlaub lese ich ein Buch pro Woche, wenn es gut ist.“ Beide junge Frauen gestehen aber auch: „Es gibt Phasen, da lese ich gar nicht.“