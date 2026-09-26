Management Club zu Gast bei Hightech-Firma Alpex

Diese kommen weltweit in Flugzeugen von Maschinen wie etwa Boeing und Airbus zum Einsatz. Alpex bietet zudem von der Entwicklung neuer Fertigungstechnologien über die Herstellung gesamter Produktionssysteme bis hin zur Inbetriebnahme eine Gesamtlösung von Composite Bauteilen für unterschiedliche Anwendungen. Neben der Luftfahrt ist das Tiroler Unternehmen auch in der Automobilbranche sowie im Bereich oder Weltraum tätig.