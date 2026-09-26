Management Club zu Gast bei Hightech-Firma Alpex

Einige Mitglieder des Management Club Tirol erhielten tiefe Einblicke in ein Tiroler Hightech-Unternehmen in Mils. Das Unternehmen Alpex produziert und entwickelt Bauteile für Flugzeuge oder die Automobilbranche.
Tiefe Einblicke in die Welt eines Hightech-Unternehmens gab es für die Mitglieder des Management Club Tirol! Eine Abordnung besuchte im Rahmen einer Exkursion den Standort der Firma Alpex in Mils. Die Mitglieder durften dabei hinter die Kulissen der Entwicklung und Produktion von Bauteilen werfen.
Diese kommen weltweit in Flugzeugen von Maschinen wie etwa Boeing und Airbus zum Einsatz. Alpex bietet zudem von der Entwicklung neuer Fertigungstechnologien über die Herstellung gesamter Produktionssysteme bis hin zur Inbetriebnahme eine Gesamtlösung von Composite Bauteilen für unterschiedliche Anwendungen. Neben der Luftfahrt ist das Tiroler Unternehmen auch in der Automobilbranche sowie im Bereich oder Weltraum tätig.
Für Helmut Lutz und den Management Club Tirol standen nach der Besichtigung auch Gespräche über die Arbeitsabläufe sowie aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven auf dem Programm.
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