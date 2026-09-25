Measurements Planned
Asbestos Alert: Insurance Company Evacuated Offices
At Oberösterreichische Versicherung, offices will remain empty for the time being, and employees are working from home. Further investigations will determine the cause and whether the suspected asbestos presence is confirmed.
Offices in the Oberösterreichische Versicherung building on Gruberstraße in Linz have apparently been evacuated. Affected employees are to work from home for the time being. According to information from the “Krone,” asbestos was detected in one room, which was subsequently closed.
Further rooms are now set to be inspected; measurements are scheduled for next week. It is currently unclear how many employees are affected and whether the indoor air is contaminated.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.