Heizkosten: Zuschuss wird an Teuerung angepasst

6,3 Millionen Euro stehen bereit

Insgesamt 17.533 steirische Haushalte erhielten in der letzten Periode eine Unterstützung von jeweils 340 Euro, das Fördervolumen belief sich auf knapp 6 Millionen Euro. Heuer sind 6,3 Millionen Euro im Pool. „Wenn das Leben teurer wird, darf das Heizen nicht zur unlösbaren Herausforderung werden“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Soziallandesrat Hannes Amesbauer meint: „Wir haben den Heizkostenzuschuss gezielt auf die Steirerinnen und Steirer ausgerichtet. Daher können wir die Unterstützung von 340 Euro trotz aller budgetären Herausforderungen in voller Höhe aufrechterhalten.“