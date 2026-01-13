Unser Schnitzel: Billig gekauft – teuer serviert

Wir haben das Recht auf die Wahrheit. Das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten für abgeschaffte oder zumindest vergünstigte Zollsätze sollte uns einmal mehr zu denken geben. Denn das argentinische Rindfleisch wird uns nicht im Kühlregal im Supermarkt begegnen, sondern oft anonym auf dem Teller im Restaurant. Wir brauchen eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in allen gastronomischen Betrieben: weg von Anonymität, hin zu Entscheidungsfreiheit und Klarheit auf dem Teller. Damit wir als Kundinnen und Kunden ganz bewusst bei jeder Bestellung entscheiden können. Die Frage ist: Wie lange lassen wir uns das noch gefallen?