"Where do we live?"
Security Concerns: Cancellation for Danielle Spera
Austrian journalist Danielle Spera, former director of the Jewish Museum Vienna and currently executive director of Kultur. Medien. Judentum., is facing the cancellation of a planned event that offers a revealing glimpse into the situation. The Austrian Journalists’ Club canceled an event on the topic of Jewish women and Jewish life in Vienna—the reason given: “Ms. Spera’s safety could not be guaranteed.”
The Austrian journalist (69) commented briefly on the cancellation on Facebook. She posted a screenshot of an email, with some lines highlighted in color, and wrote: “Vienna, September 2026!”
Here is Danielle Spera’s post:
Specifically, the ÖJC explained its decision to cancel the event as follows: “Unfortunately, we cannot guarantee Ms. Spera’s safety and, given similar incidents in the past, we also fear disruptive disturbances,” the letter states.
“What kind of world are we living in?”
In the comments below the post, users were largely shocked and speechless at the decision. “Shameful,” “This has to be a joke,” “What kind of world are we living in?”, “Terrifying and absolutely unacceptable” are just a small sample of the reactions.
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