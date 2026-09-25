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"Where do we live?"

Security Concerns: Cancellation for Danielle Spera

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25.09.2026 10:33
Cancellation for Danielle Spera: The event on Jewish women and Jewish life in Vienna has been ...
Cancellation for Danielle Spera: The event on Jewish women and Jewish life in Vienna has been canceled. Security concerns are too great.(Bild: Sima Prodinger)
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Von krone.at

Austrian journalist Danielle Spera, former director of the Jewish Museum Vienna and currently executive director of Kultur. Medien. Judentum., is facing the cancellation of a planned event that offers a revealing glimpse into the situation. The Austrian Journalists’ Club canceled an event on the topic of Jewish women and Jewish life in Vienna—the reason given: “Ms. Spera’s safety could not be guaranteed.”

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The Austrian journalist (69) commented briefly on the cancellation on Facebook. She posted a screenshot of an email, with some lines highlighted in color, and wrote: “Vienna, September 2026!”

Here is Danielle Spera’s post:

Specifically, the ÖJC explained its decision to cancel the event as follows: “Unfortunately, we cannot guarantee Ms. Spera’s safety and, given similar incidents in the past, we also fear disruptive disturbances,” the letter states. 

Cancellation for Danielle Spera: The event on Jewish women and Jewish life in Vienna will not ...
Cancellation for Danielle Spera: The event on Jewish women and Jewish life in Vienna will not take place. The security concerns are too great.(Bild: Sima Prodinger)

“What kind of world are we living in?”
In the comments below the post, users were largely shocked and speechless at the decision. “Shameful,” “This has to be a joke,” “What kind of world are we living in?”, “Terrifying and absolutely unacceptable” are just a small sample of the reactions. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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