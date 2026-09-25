Techniker (40) bei Arbeiten an Seilbahn verletzt

Vor der anstehenden Wintersaison werden Tirols Seilbahnen wieder auf Vordermann gebracht. Die Revisionsarbeiten im Zillertal endeten für einen einheimischen Arbeiter (40) jedoch mit schweren Verletzungen – und der vorübergehenden Einlieferung ins Krankenhaus.
Zugetragen hat sich der Arbeitsunfall am frühen Donnerstagnachmittag in Fügen. Bei der Bergstation einer Seilbahn war der aus Salzburg stammende Techniker mit Revisionsarbeiten beschäftigt.
„Beim Verschieben der sogenannten ,Laufkatze‘ klemmte sich der 40-Jährige gegen 13.50 Uhr seinen rechten Daumen ein“, schildern die Ermittler der Polizei.
Nach der ambulanten Behandlung konnte der 40-Jährige in häusliche Pflege entlassen werden.
Ein Sprecher der Polizei
Von Rettung ins Krankenhaus gebracht
Der Arbeiter trug von dem Zwischenfall schwere Verletzungen davon. Durch den Rettungsdienst wurde der 40-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. „Nach der ambulanten Behandlung konnte er in häusliche Pflege entlassen werden“, heißt es abschließend.
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