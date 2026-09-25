Techniker (40) bei Arbeiten an Seilbahn verletzt

Von Rettung ins Krankenhaus gebracht

Der Arbeiter trug von dem Zwischenfall schwere Verletzungen davon. Durch den Rettungsdienst wurde der 40-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. „Nach der ambulanten Behandlung konnte er in häusliche Pflege entlassen werden“, heißt es abschließend.