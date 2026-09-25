Vom Stall zur Genbank: LLA Imst eröffnet Neubau

Alte Sorten für die künftige Landwirtschaft

Der alte Schweinestall entsprach nicht mehr den heutigen Standards und wurde durch ein neues Gebäude für das landwirtschaftliche Versuchswesen und die Genbank des Landes Tirol ersetzt. Dort lernen die Schüler alte Landsorten und neue Erkenntnisse über deren Widerstandsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten kennen. Die Verbindung von Schule und Forschung soll wertvolles Wissen für kommende Generationen bewahren und die heimische Landwirtschaft für die Zukunft stärken.