Vom Stall zur Genbank: LLA Imst eröffnet Neubau

Das neue Wirtschafts- und Versuchsgebäude bietet Schülern eine zukunftsorientierte landwirtschaftliche Ausbildung. Die Kosten für das Gebäude belaufen sich laut Land Tirol, anstatt den veranschlagten 6,1 Millionen Euro, auf ca. 5,3 Millionen Euro.
Eineinhalb Jahre dauerte der Neubau: Anstelle des 70 Jahre alten Schweinestalls wurde das neue Wirtschafts- und Versuchsgebäude der LLA Imst errichtet. Das Gebäude am landwirtschaftlichen Lehrbetrieb „Gutshof“ wurde am Donnerstag im Beisein von Landeshauptmann Anton Mattle und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth eröffnet.
Wer Landwirtschaft in Tirol erfolgreich weiterentwickeln will, braucht bestens ausgebildete Fachkräfte, moderne Infrastruktur und den Mut, neue Wege zu gehen.
Anton Mattle, Tiroler Landeshauptmann
Bild: Johanna Birbaumer
400 Schüler können hier ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in Vieh-, Feld- und Ackerwirtschaft sowie bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte praxisnah weiterentwickeln.
„Mit dem neuen Wirtschafts- und Versuchsgebäude am Gutshof der LLA Imst investieren wir in die Zukunft junger Menschen und damit auch in die Zukunft unseres Landes. Wer Landwirtschaft in Tirol erfolgreich weiterentwickeln will, braucht bestens ausgebildete Fachkräfte, moderne Infrastruktur und den Mut, neue Wege zu gehen“, betont LH Mattle.
Alte Sorten für die künftige Landwirtschaft
Der alte Schweinestall entsprach nicht mehr den heutigen Standards und wurde durch ein neues Gebäude für das landwirtschaftliche Versuchswesen und die Genbank des Landes Tirol ersetzt. Dort lernen die Schüler alte Landsorten und neue Erkenntnisse über deren Widerstandsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten kennen. Die Verbindung von Schule und Forschung soll wertvolles Wissen für kommende Generationen bewahren und die heimische Landwirtschaft für die Zukunft stärken.
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