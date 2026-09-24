E-Scooter-Dieb gefasst, zweiter stahl auch E-Bike

Besonders dreist ging wohl ein 18-jähriger in Wörgl vor, der in einem Einkaufszentrum einen unversperrten E-Scooter stahl. Er wurde gefasst. Der Dieb eines E-Bikes konnte fliehen.
Bereits am 16. September hatte ein vorerst unbekannter Dieb einen E-Scooter in einem Einkaufszentrum in Wörgl gestohlen. Das Gefährt war unversperrt.
Der vermeintliche Täter war auf Videoaufzeichnungen ersichtlich und wurde am Mittwoch von einem Angestellten des einkaufszentrums wiedererkannt.
Der Angestellte verständigte die Polizei und konnte den Verdächtigen – ein 18-jähriger Syrer – anhalten und auch den E-Scooter sicherstellen. Das Gefährt ist nun wieder bei seiner Besitzerin. Der Verdächtige wird nun auf freiem Fuß angezeigt.
E-Bike aus Keller gestohlen
Auch in Innsbruck schlugen Diebe zu. Zwischen Dienstag und Donnerstag brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses im Stadtzentrum ein. Dort hatten sie es auf ein E-Bike abgesehen.
Die Täter knackten das Schloss und stahlen das Rad der Marke Conway Xyron St. 10.0. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.
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