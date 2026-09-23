Pensionist angefahren: Lenker hatte Kokain im Blut

Suchtmittelbeeinträchtigung und Übermüdung

Bei der anschließenden Kontrolle geriet der Lenker jedoch zusätzlich wegen eines möglichen Suchtmitteleinflusses ins Visier der Polizei. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der amtsärztliche Dienst stellte beim 48-Jährigen schließlich eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel sowie eine Übermüdung fest.