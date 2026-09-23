Pensionist angefahren: Lenker hatte Kokain im Blut

Ein 83-jähriger Fußgänger wurde Mittwochmittag in Innsbruck von einem zurücksetzenden Kleintransporter zu Boden gestoßen. Der Pensionist erlitt dabei leichte Verletzungen. Beim 48-jährigen Lenker verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain.
Schreckmoment am Mittwoch gegen 12.30 Uhr im Innsbrucker Stadtteil Arzl: Ein 83-jähriger Österreicher wollte eine Hauseinfahrt überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter kam. Der 48-jährige Lenker war gerade dabei, mit dem Fahrzeug zurückzusetzen.
Senior wurde leicht verletzt
Der Fußgänger wurde durch den Anprall zu Boden gestoßen und erlitt nach bisherigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen.
Suchtmittelbeeinträchtigung und Übermüdung
Bei der anschließenden Kontrolle geriet der Lenker jedoch zusätzlich wegen eines möglichen Suchtmitteleinflusses ins Visier der Polizei. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der amtsärztliche Dienst stellte beim 48-Jährigen schließlich eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel sowie eine Übermüdung fest.
Der Führerschein wurde dem Österreicher vorläufig abgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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