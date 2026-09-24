Nicht zu heiß? Keine Mehrheit für Klimaausweis

Handlungsbedarf geortet

Das zeigt sich in der Diskussion um die Hitzevorsorge in öffentlichen Gebäuden. „Eine Anfrage von uns hat zutage gebracht, dass es keine Hitzeschutzbestimmungen für Landeseinrichtungen gibt“, erklärt im Vorfeld der Landtagssitzung Helga Krismer. Die Klubobfrau der Grünen sieht diesbezüglich vor allem bei Spitälern, Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten akuten Handlungsbedarf.