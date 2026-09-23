Wegen Gesundheit und Familie: Ortschef tritt ab

„Aus gesundheitlichen und familiären Gründen lege ich mein Amt als Bürgermeister der Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau zurück. Ich bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und für die Möglichkeit, mich in den vergangenen Jahren aktiv für unsere Gemeinde und ihre Bürger einzusetzen. Die vergangenen Jahre waren für mich eine wertvolle und prägende Erfahrung, die ich mit großer Dankbarkeit in Erinnerung behalten werde. Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen und mich mit viel persönlichem Einsatz für unsere Marktgemeinde engagiert“, betont Georg Ertl in einem Rücktrittsschreiben.