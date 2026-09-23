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Politisches Beben

Wegen Gesundheit und Familie: Ortschef tritt ab

Niederösterreich
23.09.2026 12:50
Bürgermeister und eine Geschäftsführende Gemeinderätin traten in Emmersdorf an der Donau zurück.
Bürgermeister und eine Geschäftsführende Gemeinderätin traten in Emmersdorf an der Donau zurück.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Erst 2025 holte Georg Ertl für die ÖVP den Bürgermeistersessel in der Gemeinde Emmersdorf an der Donau im Bezirk Melk zurück. Nicht einmal zwei Jahre später tritt er nun wegen gesundheitlichen und familiären Gründen zurück. Auch Geschäftsführende Gemeinderätin Julia Ertl legte ihr Amt nieder.

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„Aus gesundheitlichen und familiären Gründen lege ich mein Amt als Bürgermeister der Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau zurück. Ich bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und für die Möglichkeit, mich in den vergangenen Jahren aktiv für unsere Gemeinde und ihre Bürger einzusetzen. Die vergangenen Jahre waren für mich eine wertvolle und prägende Erfahrung, die ich mit großer Dankbarkeit in Erinnerung behalten werde. Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen und mich mit viel persönlichem Einsatz für unsere Marktgemeinde engagiert“, betont Georg Ertl in einem Rücktrittsschreiben.

Bürgermeister Georg Ertl tritt zurück.
Bürgermeister Georg Ertl tritt zurück.(Bild: Gemeinde Emmersdorf)

Auch Vorstandsmitglied legt Amt nieder
Der Vizebürgermeister der 1700-Seelen-Gemeinde, Franz-Josef Pichler, erklärt indes, dass er bis zur Wahl die Amtsgeschäfte in der Gemeinde Emmersdorf an der Donau im Bezirk Melk übernehmen werde. Denn auch Geschäftsführende Gemeinderätin Julia Ertl habe am selben Tag ihr Mandat niedergelegt. „Gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Gemeinde sorge man nun für eine geordnete Weiterführung aller Aufgaben.

Alles läuft geordnet und verlässlich weiter
„Für unsere Bürger ist wichtig: Die Arbeit in der Gemeinde geht geordnet und verlässlich weiter. Sämtliche laufende Aufgaben, Projekte und Anliegen werden wie gewohnt bearbeitet, und die Gemeindeverwaltung steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Übergang verantwortungsvoll im Sinne unserer Marktgemeinde zu gestalten“, heißt es in dem von Pichler gezeichneten Schreiben.

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