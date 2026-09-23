Unknown Perpetrators Leave Church in Shambles

The incident occurred on Tuesday between 8:00 a.m. and 11:15 a.m. The as-yet-unknown perpetrators scattered items from the confessional—prayer books, devotional images of saints, and seat cushions—across the church floor. In the right aisle, the lid of the baptismal font was torn off, and the broken cross as well as two of the pastor’s stoles were submerged in the holy water.