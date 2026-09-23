Act of Vandalism
Unknown Perpetrators Leave Church in Shambles
Who would do something like this, and above all, why? In the quiet town of Grein in Upper Austria, residents are outraged by this senseless act of vandalism. Unknown perpetrators broke into the church and destroyed everything that wasn’t nailed down. The police are now seeking potential witnesses.
The incident occurred on Tuesday between 8:00 a.m. and 11:15 a.m. The as-yet-unknown perpetrators scattered items from the confessional—prayer books, devotional images of saints, and seat cushions—across the church floor. In the right aisle, the lid of the baptismal font was torn off, and the broken cross as well as two of the pastor’s stoles were submerged in the holy water.
Bicycle inner tube left behind
Curiously, the perpetrator(s) left a bicycle inner tube in the confessional. Why they did this and what they intended to do with it remains a mystery.
Please report any information regarding the perpetrators to the Grein Police Station at 59133 4323.
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