Salomon präsentiert die neue Alpin-Kollektion

Der Winter kann kommen! Mit der neuen Alpin-Kollektion 2026/27 bringt Salomon frischen Schwung auf Österreichs Pisten. Vom präzisen Carving bis zur ambitionierten Rennlinie stehen die neuen Ski und Skischuhe für Performance, Kontrolle und jede Menge Fahrspaß im Schnee.
Wenn am 24. Und 25. Oktober 2026 das Startsignal des Riesentorlaufs in Sölden ertönt, beginnt für alle Skifahrer und Skifans die neue Weltcup-Saison des alpinen Rennsports. Für all jene, die auch selbst auf der Piste ihre Schwünge ziehen wollen, bringt Salomon mit den neuen ÈQUIPE-Modellen ÉQUIPE GS Pro und der ÉQUIPE 130 sowie dem S/PRO Alpha C BOA 130 und dem S/MAX N°14 Neuheiten für alle Leistungsstufen auf den Markt.
Race-Feeling mit ÉQUIPE
Für alle, die es sportlich mögen, rückt die ÉQUIPE-Linie den Rennsport in den Mittelpunkt. Der ÉQUIPE GS Pro richtet sich an Skifahrer, die einen leistungsstarken Riesenslalom-Ski mit klarer Rennsportausrichtung suchen. Mit FIS-Kompatibilität, 65 Millimetern Mittelbreite und einem Radius von 15 Metern ist das Modell auf lange, kraftvolle Schwünge und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Für die nötige Stabilität sorgen ein Eschen-Vollholzkern, doppelte Titanal-Lagen und Full-Sandwich-Seitenwangen, die Kantengriff, Laufruhe und Reaktionsfreude unterstützen.
Dazu passt der ÉQUIPE 130: Der Race-Skischuh setzt auf direkte Kraftübertragung und präzise Abstimmung. SkinFit-Innenschuh, Schnürsystem und Velcro®-Strap sorgen für Halt, während sich Racing-Schale und Schaft individuell anpassen lassen.
Präzision trifft Komfort
Mit dem S/PRO Alpha C BOA 130 richtet sich Salomon an fortgeschrittene Skifahrer:innen. Die neue ExoDrive-Konstruktion mit Powerlink™ verbindet Schaft und Schale nahe der Sohle und soll so für mehr Stabilität der Ferse und eine präzisere Steuerung sorgen. Über das am Schaft integrierte BOA® Fit System lässt sich die Passform gleichmäßig anpassen. Der überarbeitete S/PRO CF Expert-Innenschuh ist auf individuelle Passform und hohen Tragekomfort ausgelegt.
Sportliche Schwünge mit Fahrspaß
Speziell für Skifahrerinnen ergänzt der S/MAX N°14 das Sortiment. Der On-Piste-Ski verbindet einen leichten Karuba-Pappel-Vollholzkern mit doppelter Titanal-Verstärkung und dem Power Control System. Sein vom Slalom inspirierter Sidecut unterstützt schnelle Kantenwechsel und ein dynamisches Fahrgefühl – für sportliche Schwünge, kontrolliertes Tempo und Pistenspaß.
Die neue Salomon Alpin-Kollektion 2026/27 ist ab sofort im österreichischen Handel erhältlich.