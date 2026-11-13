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Salomon präsentiert die neue Alpin-Kollektion

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13.11.2026 00:01
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Mit den neuen Skier und Skischuhen der Alpin-Kollektion 2026/27 bringt der französische ...
Mit den neuen Skier und Skischuhen der Alpin-Kollektion 2026/27 bringt der französische Skihersteller pures Skivergnügen bei jeder Abfahrt.(Bild: Salomon)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Winter kann kommen! Mit der neuen Alpin-Kollektion 2026/27 bringt Salomon frischen Schwung auf Österreichs Pisten. Vom präzisen Carving bis zur ambitionierten Rennlinie stehen die neuen Ski und Skischuhe für Performance, Kontrolle und jede Menge Fahrspaß im Schnee.

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Wenn am 24. Und 25. Oktober 2026 das Startsignal des Riesentorlaufs in Sölden ertönt, beginnt für alle Skifahrer und Skifans die neue Weltcup-Saison des alpinen Rennsports. Für all jene, die auch selbst auf der Piste ihre Schwünge ziehen wollen, bringt Salomon mit den neuen ÈQUIPE-Modellen ÉQUIPE GS Pro und der ÉQUIPE 130 sowie dem S/PRO Alpha C BOA 130 und dem S/MAX N°14 Neuheiten für alle Leistungsstufen auf den Markt.

Race-Feeling mit ÉQUIPE
Für alle, die es sportlich mögen, rückt die ÉQUIPE-Linie den Rennsport in den Mittelpunkt. Der ÉQUIPE GS Pro richtet sich an Skifahrer, die einen leistungsstarken Riesenslalom-Ski mit klarer Rennsportausrichtung suchen. Mit FIS-Kompatibilität, 65 Millimetern Mittelbreite und einem Radius von 15 Metern ist das Modell auf lange, kraftvolle Schwünge und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Für die nötige Stabilität sorgen ein Eschen-Vollholzkern, doppelte Titanal-Lagen und Full-Sandwich-Seitenwangen, die Kantengriff, Laufruhe und Reaktionsfreude unterstützen. 

Dazu passt der ÉQUIPE 130: Der Race-Skischuh setzt auf direkte Kraftübertragung und präzise Abstimmung. SkinFit-Innenschuh, Schnürsystem und Velcro®-Strap sorgen für Halt, während sich Racing-Schale und Schaft individuell anpassen lassen. 

Präzision trifft Komfort
Mit dem S/PRO Alpha C BOA 130 richtet sich Salomon an fortgeschrittene Skifahrer:innen. Die neue ExoDrive-Konstruktion mit Powerlink™ verbindet Schaft und Schale nahe der Sohle und soll so für mehr Stabilität der Ferse und eine präzisere Steuerung sorgen. Über das am Schaft integrierte BOA® Fit System lässt sich die Passform gleichmäßig anpassen. Der überarbeitete S/PRO CF Expert-Innenschuh ist auf individuelle Passform und hohen Tragekomfort ausgelegt. 

Sportliche Schwünge mit Fahrspaß
Speziell für Skifahrerinnen ergänzt der S/MAX N°14 das Sortiment. Der On-Piste-Ski verbindet einen leichten Karuba-Pappel-Vollholzkern mit doppelter Titanal-Verstärkung und dem Power Control System. Sein vom Slalom inspirierter Sidecut unterstützt schnelle Kantenwechsel und ein dynamisches Fahrgefühl – für sportliche Schwünge, kontrolliertes Tempo und Pistenspaß.

Die neue Salomon Alpin-Kollektion 2026/27 ist ab sofort im österreichischen Handel erhältlich. 

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