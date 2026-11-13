Salomon präsentiert die neue Alpin-Kollektion

Wenn am 24. Und 25. Oktober 2026 das Startsignal des Riesentorlaufs in Sölden ertönt, beginnt für alle Skifahrer und Skifans die neue Weltcup-Saison des alpinen Rennsports. Für all jene, die auch selbst auf der Piste ihre Schwünge ziehen wollen, bringt Salomon mit den neuen ÈQUIPE-Modellen ÉQUIPE GS Pro und der ÉQUIPE 130 sowie dem S/PRO Alpha C BOA 130 und dem S/MAX N°14 Neuheiten für alle Leistungsstufen auf den Markt.