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Mit Früherkennung vor Sehverlust schützen

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28.09.2026 15:10
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Viele Augenerkrankungen entstehen schleichend. Der Fielmann Augen-Check-Up mit ärztlicher ...
Viele Augenerkrankungen entstehen schleichend. Der Fielmann Augen-Check-Up mit ärztlicher Auswertung kann helfen, Auffälligkeiten früh zu erkennen.(Bild: Fielmann)
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Von Promotion Team

Unsere Augen erbringen täglich Höchstleistungen – beim Lesen, Autofahren oder Arbeiten. Dennoch wird ihre Vorsorge oft vernachlässigt. Dabei ist gerade die Augenvorsorge besonders wichtig.

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Viele Augenerkrankungen verlaufen schleichend und können lange unbemerkt bleiben. Das Problem: In dieser Zeit können bereits irreparable Schäden entstehen. Regelmäßige Augenvorsorge hilft, Risikofaktoren rechtzeitig zu erkennen. Das ist für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend: Etwa 75 % der Fälle von Sehverlust als Folge von Erkrankungen wären durch Früherkennung vermeidbar. Mit dem Fielmann Augen-Check-Up ist es leicht, deine Augengesundheit im Blick zu behalten – ohne großen Aufwand und mit ärztlicher Auswertung.

Ein kurzer Termin, der viel bewirken kann
Der Fielmann Augen-Check-Up ergänzt den regulären Sehtest in nur 15 Minuten um medizinische Messungen, mit denen mögliche Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden können. Die Messungen werden von qualifizierten Augenoptikerinnen und -optikern bei Fielmann durchgeführt, die Auswertung übernehmen Augenärztinnen und -ärzte. Der Augen-Check-Up bei Fielmann kann Auffälligkeiten erkennen, die auf mehrere Dutzend Augenerkrankungen hinweisen können – darunter etwa Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration und diabetische Netzhautschäden.

So läuft der Augen-Check-Up ab

  1. Professioneller Sehtest zur Überprüfung der Sehschärfe.
  2. Kontaktlose Messung des Augeninnendrucks, ein wichtiger Indikator für Erkrankungen wie Glaukom.
  3. Aufnahme des zentralen Augenhintergrunds zur Erkennung von Netzhautveränderungen.
  4. Medizinische Auswertung: Die Daten werden digital über den Fielmann-Partner Ocumeda an Augenärztinnen und Augenärzte übermittelt und von diesen ausgewertet.
  5. Ärztlicher Befundbericht innerhalb weniger Tage per E-Mail oder Post – übersichtlich dargestellt im Ampel-System und mit konkreter Handlungsempfehlung.

Medizinisch fundiert
Dein ärztlicher Befundbericht gibt dir konkrete Empfehlungen - individuell, medizinisch fundiert und anhand eines leicht verständlichen Ampel-Systems:

  • Grün: Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.
  • Gelb: Es gibt Hinweise auf Veränderungen. Ein Termin bei einem Augenarzt oder einer Augenärztin wird empfohlen.
  • Rot: Es liegen deutliche Auffälligkeiten vor. Eine kurzfristige Abklärung ist notwendig.

So weißt du, ob eine weitere ärztliche Abklärung empfohlen wird. Die medizinische Diagnose und Behandlung liegen immer bei der Augenärztin oder dem Augenarzt vor Ort.

Jetzt Termin vereinbaren
Mit dem Augen-Check-Up von Fielmann wird Augenvorsorge zu etwas, das sich ganz unkompliziert erledigen lässt. Du kannst hier direkt einen Termin vereinbaren oder auch einfach spontan bei Fielmann vorbeikommen.

Wichtig zu wissen: Der Augen-Check-Up ist ein Vorsorge-Screening und ersetzt keine Diagnose oder Behandlung bei einer Augenärztin oder einem Augenarzt. Der Augen-Check-Up eignet sich für Erwachsene ab 18 Jahren, die nicht bereits regelmäßig in augenärztlicher Behandlung sind und keine akuten Augenleiden haben. Besonders ab dem 40. Lebensjahr wird eine regelmäßige Augenvorsorge empfohlen.

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