Mit Früherkennung vor Sehverlust schützen

Unsere Augen erbringen täglich Höchstleistungen – beim Lesen, Autofahren oder Arbeiten. Dennoch wird ihre Vorsorge oft vernachlässigt. Dabei ist gerade die Augenvorsorge besonders wichtig.
Viele Augenerkrankungen verlaufen schleichend und können lange unbemerkt bleiben. Das Problem: In dieser Zeit können bereits irreparable Schäden entstehen. Regelmäßige Augenvorsorge hilft, Risikofaktoren rechtzeitig zu erkennen. Das ist für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend: Etwa 75 % der Fälle von Sehverlust als Folge von Erkrankungen wären durch Früherkennung vermeidbar. Mit dem Fielmann Augen-Check-Up ist es leicht, deine Augengesundheit im Blick zu behalten – ohne großen Aufwand und mit ärztlicher Auswertung.
Ein kurzer Termin, der viel bewirken kann
Der Fielmann Augen-Check-Up ergänzt den regulären Sehtest in nur 15 Minuten um medizinische Messungen, mit denen mögliche Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden können. Die Messungen werden von qualifizierten Augenoptikerinnen und -optikern bei Fielmann durchgeführt, die Auswertung übernehmen Augenärztinnen und -ärzte. Der Augen-Check-Up bei Fielmann kann Auffälligkeiten erkennen, die auf mehrere Dutzend Augenerkrankungen hinweisen können – darunter etwa Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration und diabetische Netzhautschäden.
So läuft der Augen-Check-Up ab
Medizinisch fundiert
Dein ärztlicher Befundbericht gibt dir konkrete Empfehlungen - individuell, medizinisch fundiert und anhand eines leicht verständlichen Ampel-Systems:
So weißt du, ob eine weitere ärztliche Abklärung empfohlen wird. Die medizinische Diagnose und Behandlung liegen immer bei der Augenärztin oder dem Augenarzt vor Ort.
Jetzt Termin vereinbaren
Mit dem Augen-Check-Up von Fielmann wird Augenvorsorge zu etwas, das sich ganz unkompliziert erledigen lässt. Du kannst hier direkt einen Termin vereinbaren oder auch einfach spontan bei Fielmann vorbeikommen.
Wichtig zu wissen: Der Augen-Check-Up ist ein Vorsorge-Screening und ersetzt keine Diagnose oder Behandlung bei einer Augenärztin oder einem Augenarzt. Der Augen-Check-Up eignet sich für Erwachsene ab 18 Jahren, die nicht bereits regelmäßig in augenärztlicher Behandlung sind und keine akuten Augenleiden haben. Besonders ab dem 40. Lebensjahr wird eine regelmäßige Augenvorsorge empfohlen.