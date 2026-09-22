Zahlen steigen: Handy am Steuer endet oft tödlich

Nur kurz während der Fahrt eine WhatsApp-Nachricht beantworten oder ein schneller Imbiss am Steuer – Hand aufs Herz, das kennt wohl so gut wie jeder Autofahrer! Dabei sind solche kleinen Nebentätigkeiten im Straßenverkehr – egal ob im Auto, am Fahrrad oder am E-Scooter – keine Bagatelle. „Ablenkung und Unaufmerksamkeit stehen an der Spitze der Unfallursachen“, sagt Maria Knauer-Lukas, Leiterin des Referats Verkehrssicherheit beim Land Steiermark. Ein Drittel aller Verkehrsunfälle ist hierzulande darauf zurückzuführen, dass jemand den Kopf woanders hatte.