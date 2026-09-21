Tragedy in Upper Austria
Man Fatally Injured in Accident in a Field
A horrific accident occurred in Lochen am See (Upper Austria): A 59-year-old man was trapped inside a so-called hay wagon and fatally injured. It is still unclear how the tragedy occurred. The investigation is ongoing.
Emergency responders in the Innviertel municipality were alerted on Monday at 5:40 p.m. A person had been trapped. Once on the field in Lochen, it quickly became clear that the accident had taken a terrible turn.
Trapped in a Loader Trailer
A 59-year-old farmer had become trapped in a loader wagon—an agricultural trailer used to collect, chop, and transport feed such as grass, hay, or straw—while working in the field. The man sustained fatal injuries.
The crisis intervention team rushed to the scene of the accident to support the family and emergency responders. It is currently unclear how the accident occurred.
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