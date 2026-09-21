Has been pulled over several times
Truck Driver Immediately Helped During a Fire on the Highway
On Monday afternoon, a car caught fire on the Westautobahn near Ebelsberger Berg in Upper Austria. A truck driver saw what was happening and immediately pulled over his truck. He grabbed a fire extinguisher and likely prevented the situation from getting worse.
In the right place at the right time—and then taking courageous action: On Monday, Vejsil Alisic did everything right. The 55-year-old truck driver from Linz was traveling on the A1 toward Amstetten around 3:30 p.m. when he suddenly spotted a burning car at the Ebelsberger Berg traffic reversal.
“I stopped immediately, grabbed my fire extinguisher, and started putting out the fire,” the trucker told the “Krone.”
Massive Smoke Development Prevented
Thanks to his quick action, the fire was prevented from spreading further, and massive smoke development on the heavily trafficked highway was averted. By the time the Ebelsberg Fire Department arrived, the fire was already under control. However, mop-up operations were necessary. It is still unclear why the fire started inside the car.
The rescuer remained modest
The driver was uninjured but visibly shaken. Vejsil Alisic, who has lived and worked in Austria for 35 years, remained humble: “I always stop to help and have done so many times before,” he said. He wasn’t afraid—after all, he had fought in the war in the Balkans and had seen a lot.
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