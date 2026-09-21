Gegen Felswand: Paar auf Motorrad schwer verletzt

Ursache ist vorerst unklar

Plötzlich kam das Motorrad aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und stieß gegen eine Felswand. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Garmisch und Murnau geflogen.