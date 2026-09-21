Gegen Felswand: Paar auf Motorrad schwer verletzt

Nach dem schönen Wochenende mit Ausflugswetter wurde in Tirol ein weiterer Motorradunfall bekannt: Im Bezirk Reutte verunglückten zwei Deutsche – ein Mann und eine Frau – schwer.
Gegen 15.30 Uhr fuhr der 58-jährige Deutsche mit seinem Motorrad auf der Planseestraße (L255) aus Richtung Ammerwald kommend in Fahrtrichtung Reutte. Am Sozius fuhr eine 57-jährige Deutsche mit.
Ursache ist vorerst unklar
Plötzlich kam das Motorrad aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und stieß gegen eine Felswand. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Garmisch und Murnau geflogen.
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