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Trump Bars Media: Outlets Pull the Emergency Brake
The dispute between U.S. President Donald Trump and several major media outlets continues to escalate. After Trump revoked several media outlets’ access to the White House, the affected newsrooms announced they would file a lawsuit. Now other major U.S. networks are also responding: For the time being, they will no longer report on certain Trump appearances.
Following the exclusion of CNN and other media outlets from the White House, four additional major U.S. broadcasters are limiting their coverage of the president for the time being. ABC, CBS, Fox News, and NBC, along with CNN, have jointly declared that they will no longer report on Trump’s appearances for the time being.
The networks are part of a so-called press pool, whose journalists travel to meet with the president on a rotating basis. As a result of this decision, coverage of certain appearances by the U.S. president will be limited for the time being.
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