Finanzierung des Tourismus in Tirol überarbeitet

Zehn Millionen Euro Entlastung für die Tiroler Wirtschaft. Dieses Versprechen gaben am Montag Landeshauptmann Anton Mattle sowie Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber (beide ÖVP). Wie das gelingen soll? Mit einer Novelle der Tourismusfinanzierung. Diese wurde noch am Nachmittag in Begutachtung geschickt und soll ab 1. Jänner 2025 in Kraft treten. Und so sieht sie aus: