Mann bewusstlos: Teurer Ausraster beim Après-Ski

Brutale Szenen Mitte Jänner im Tiroler Zillertal! Ein Holländer verlor nach reichlich Alkohol völlig die Kontrolle, schlug einem Belgier ins Gesicht und flüchtete. Das Opfer wurde schwer verletzt – jetzt folgte die saftige Strafe.
Der diesjährige Skiurlaub im Zillertal kommt einem jungen Holländer teuer zu stehen. Denn er hatte sich Mitte Jänner in einer Après-Ski-Bar in Mayrhofen wohl auch aufgrund von reichlich Alkohol nicht im Griff.
Mit Hinterkopf gegen Metallsockel gekracht
Mit der Faust schlug der Mann einem Belgier (35) ins Gesicht. Der Grund dafür konnte auch beim Prozess in Innsbruck nicht geklärt werden. Das Opfer stürzte jedenfalls, prallte mit dem Hinterkopf gegen einen Metallsockel und verlor schlussendlich das Bewusstsein.
Ich erkenne mich selbst nicht wieder.
Der Angeklagte beim Prozess
Während sich andere Lokalgäste um den Schwerverletzten kümmerten, machte sich der Täter kurzerhand aus dem Staub. „Ich erkenne mich selbst nicht wieder“, zeigte sich der Angeklagte beim Abspielen des Überwachungsvideos reumütig.
Urteil noch nicht rechtskräftig
Richterin Helga Moser verurteilte den Tirol-Urlauber im Beisein seines Vaters zu einer zur Hälfte bedingten Geldstrafe von 12.600 Euro. Dem Opfer, das unter anderem mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Spital musste, muss er zudem 500 Euro Teilschmerzengeld zahlen. Nicht rechtskräftig.
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