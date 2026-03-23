Mann bewusstlos: Teurer Ausraster beim Après-Ski

Mit Hinterkopf gegen Metallsockel gekracht

Mit der Faust schlug der Mann einem Belgier (35) ins Gesicht. Der Grund dafür konnte auch beim Prozess in Innsbruck nicht geklärt werden. Das Opfer stürzte jedenfalls, prallte mit dem Hinterkopf gegen einen Metallsockel und verlor schlussendlich das Bewusstsein.