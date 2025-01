Unterberg Schutzhaus hat neue motivierte Pächter

Erfahrungen sammelten Philip und Sophie bereits in verschiedensten Gastrojobs. Philip zeigt sich vor allem vom alten Holzofen in der Küche begeistert. „Das ist noch echtes Kochen“, freut er sich, seine Gäste mit traditionellen Rezepten wie Rindsroulade oder Apfelstreuselkuchen verwöhnen zu dürfen. „Ich habe das Kochen von meinem Opa gelernt. Mit fünf Jahren stand ich schon mit ihm in der Küche und habe mit Erbsen experimentiert“, so Philip. Zu erreichen ist die Hütte zu Fuß oder im Winter mit dem Lift. Auch für Feiern oder Nächtigungen kann sie gebucht werden. D. Seebacher