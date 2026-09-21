Welt-Demenztag: Wenn Vergessen zum Alltag wird

Fokus auf Früherkennung

Auffällig werde es, wenn Gedächtnisprobleme anfangen, den Alltag zu beeinträchtigen. „Krankhafte Veränderungen im Gehirn können allerdings bereits viele Jahre vor den ersten klinischen Symptomen beginnen“, erläutert die Medizinerin. Deshalb sei die frühe Phase für die Forschung besonders wichtig. „Dabei verbinden wir unterschiedliche Forschungsansätze. Dazu gehören unter anderem Biomarker aus Blut und Nervenwasser, bildgebende Verfahren wie die MRT sowie kognitive Tests. Wir arbeiten daran, Demenzerkrankungen früher und präziser zu erkennen und den Krankheitsverlauf besser vorherzusagen.“