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6,000 euros in donations to pay for headscarf fines
Money for violations of the headscarf ban: A Viennese initiative is now raising funds for fines and legal fees. There’s a lot of commotion. GoFundMe has halted the payout, and an FPÖ member of parliament has announced in the “Krone” that he will file a complaint
The fundraising appeal begins with “Assalamu alaikum”—then it’s all about the money. The Viennese initiative “Kopftuch Solidarität” is raising funds on GoFundMe for families who have received fines due to the new ban on children wearing headscarves in schools. The initiative also aims to cover associated legal costs. In other words, it specifically supports people who are deliberately failing to comply with existing Austrian law.
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