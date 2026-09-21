Teurer Treibstoff sorgt für Boom bei Elektroautos

Firmenautos spielen entscheidende Rolle

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht in der aktuellen Entwicklung der Erdölpreise eine Chance für die E-Mobilität. Ein wichtiger Hebel dabei seien Unternehmen: „Wenn Firmen stärker auf E-Fahrzeuge setzen, dann kommen auch mehr davon auf den für private Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt. Deshalb sollte die Bundesregierung rasch die Firmenwagenbesteuerung reformieren“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger und nennt als Vorbild Belgien. Dort sei die steuerliche Absetzbarkeit von Firmenwagen mit Verbrennungsmotor schrittweise auf null gesenkt worden, was zu einem starken Anstieg des E-Auto-Anteils geführt habe.