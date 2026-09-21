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Steirer unter Strom

Teurer Treibstoff sorgt für Boom bei Elektroautos

Steiermark
21.09.2026 05:00
Wer derzeit zur Ladestation statt zur Zapfsäule fahren kann, ist finanziell klar im Vorteil – ...
Wer derzeit zur Ladestation statt zur Zapfsäule fahren kann, ist finanziell klar im Vorteil – noch besser: Strom von der eigenen PV-Anlage.(Bild: P. Huber)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Immer mehr Steirer sind elektrisch unterwegs. Die anhaltend hohen Preise an Zapfsäulen dürften den Trend weiter befeuern.

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Wer bisher noch an der Elektromobilität gezweifelt hat, könnte dieser Tage beim Halt an der Zapfsäule vielleicht doch noch seine Meinung ändern: Die seit dem Iran-Krieg anhaltend hohen Spritpreise haben wieder deutlich angezogen. Experten schließen nicht aus, dass sich Benzin und Diesel auf kurz oder lang in Richtung drei Euro bewegen könnten.

Doppelt so viele E-Autos wie vor drei Jahren
Diese Entwicklung dürfte die Nachfrage nach E-Autos weiter befeuern – wie steirische Händler der „Krone“ berichten. Der Trend geht ohnehin schon seit Jahren klar in Richtung Strom statt Benzin und Diesel. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria hat sich die Zahl der E-Autos in der Steiermark seit Ende 2023 verdoppelt.

38.313
E-AUTOS ...
... waren mit Stand Ende August in der Steiermark zugelassen. Das macht rund fünf Prozent aller Pkw aus. Die Zahl von Elektroautos hat sich hierzulande seit Ende 2023 verdoppelt.

Mit Stand Ende August gab es hierzulande genau 38.313 zugelassene E-Autos. Insgesamt sind aber nach wie vor „nur“ knapp fünf Prozent aller zugelassenen Pkw in der Steiermark elektrisch unterwegs. Österreichweit hatten seit Jahresbeginn zwei Drittel aller neu zugelassenen Pkw einen alternativen Antrieb, also Hybrid oder rein elektrisch.

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Firmenautos spielen entscheidende Rolle 
Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht in der aktuellen Entwicklung der Erdölpreise eine Chance für die E-Mobilität. Ein wichtiger Hebel dabei seien Unternehmen: „Wenn Firmen stärker auf E-Fahrzeuge setzen, dann kommen auch mehr davon auf den für private Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt. Deshalb sollte die Bundesregierung rasch die Firmenwagenbesteuerung reformieren“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger und nennt als Vorbild Belgien. Dort sei die steuerliche Absetzbarkeit von Firmenwagen mit Verbrennungsmotor schrittweise auf null gesenkt worden, was zu einem starken Anstieg des E-Auto-Anteils geführt habe.

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