Wichtiges Training für den Vermissten-Ernstfall

„Gemeinsam sind wir stärker“

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ machten sich die Kräfte der Bergwacht, Bergrettung sowie die Spürnasen der Rettungshundebrigade und der Samariterbund-Rettungshundestaffel unter der Polizei-Einsatzleitung auf die Suche nach vermissten Personen. Und dies unter realen Voraussetzungen und Bedingungen. Im Fokus stand dabei die taktische und organisatorische Vorgehensweise bei gemeinsamen Suchaktionen sowie der Transport der Teams ins Suchgebiet durch den Polizeiheli „Libelle“. Im Zuge dessen auch die vierbeinigen Helfer wieder einige Flugstunden sammeln konnten.