E-Scooter-Lenker (23) stürzte: Nun folgt Anzeige

Für einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer endete eine Fahrt mit erheblichen Verletzungen. Der Mann stürzte in Innsbruck und wurde durch die Rettung erstversorgt. Nun folgt dennoch eine Anzeige.
Der 23-jährige Mann aus Tunesien war am Samstag gegen 10.10 Uhr mit dem E-Scooter in Innsbruck auf der Dr.-Stumpf-Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Laut Zeugen soll er die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben und danach gestürzt sein.
Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und wurde von der alarmierten Rettung erstversorgt. Kurios: Er wird nun dennoch angezeigt. „Eine Untersuchung bezüglich der Fahrtüchtigkeit verweigerte dieser“, erklärt die Polizei.
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