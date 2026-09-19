For more playing time
ÖFB national team player takes a step back to the 3rd League!
He’s on the red-white-red roster for the upcoming Nations League matches and apparently still has the confidence of head coach Ralf Rangnick—but due to a lack of playing time at his club, TSG Hoffenheim, ÖFB player Alexander Prass is now taking a step back!
Before joining the national team, the 25-year-old will play for Hoffenheim’s second team in the 3rd Division—rather than sitting on the bench or not even making the roster for the Kraichgauers’ Bundesliga squad on Sunday, as has been the case so far this season.
A Step Back of His Own Accord
That said, this step back apparently reflects the express wish of the former SK Sturm Graz player. So he hasn’t been demoted; rather, he’s actively seeking to get playing time against SV Meppen of his own accord.
In general, the player with 21 caps for the Austrian national team has also logged numerous minutes with TSG in recent years: Since arriving in Germany in the summer of 2024, he has appeared in 65 competitive matches, in which he also contributed three goals and four assists.
However, even without the adductor issues that have plagued him in recent weeks, he was never an undisputed starter…
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