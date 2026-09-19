Biker (57) bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Südoststeiermark: Freitagabend dürfte ein Autolenker (59) in Halbenrain beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer (57) übersehen haben. Es kam zur Kollision, der Biker wurde schwer verletzt.
Am Freitag kurz vor 21 Uhr war ein 59-jähriger Südoststeirer mit seinem Auto auf der B66 unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der B69 links in Richtung Halbenrain abbiegen. Dabei dürfte er einen Motorradfahrer (57) übersehen haben, die beiden Fahrzeuge kollidierten.
Der Biker aus Graz-Umgebung wurde beim Unfall schwer verletzt und von zufällig vorbeikommenden Rettungskräften und dem Pkw-Lenker erstversorgt. Der 57-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Der Autolenker blieb unverletzt.
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