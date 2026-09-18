Neuer „Adel“ | „Unfähigste am Ruder“

Neuer „Adel“. Eine lebhafte Diskussion unter den „Krone“-Lesern entwickelte sich auf meinen Kommentar und Newsletter am Freitag. Rund um die angeschlagenen Spitzen der Regierung und der beiden einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ hatte ich angemerkt, dass ein von vielen auch in ihren Parteien herbeigesehnter Austausch von Christian Stocker und vor allem Andreas Babler allein schon aufgrund mangelnder Kronprinzen oder Kronprinzessinnen gar nicht leicht möglich sei. Dazu hatte ich auch gemeint, wenn man an Königshäuser denke, müsse man sich auch daran erinnern, dass mangels Thronfolgern schon manche Dynastien ausgestorben sind. Diesen Ball nimmt etwa ein Online-Poster auf, der findet, dass sich die ehemaligen Großparteien in den letzten Jahrzehnten im Selbstverständnis tatsächlich zum neuen „Adel“ entwickelt hätten, „der sich alles richtet, mit einer Art ,Erbrecht´ an Funktionen und Posten festhält, Günstlinge bevorzugt, und für die Partei-,Familie´sorgt“. Ein Statement, das zum Nachdenken anregt.