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Surprise Transfer: A Bombshell About Mbappé!

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18.09.2026 15:56
Superstar Kylian Mbappé is switching equipment sponsors.
Superstar Kylian Mbappé is switching equipment sponsors.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

This comes as a surprise! Superstar Kylian Mbappé will be wearing cleats from the Swiss sportswear manufacturer On going forward.

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The French national team player from Real Madrid is thus ending his long-standing partnership with the U.S. company Nike, which had been in place since his youth.

With this coup, On is entering the soccer market. According to a press release, Mbappé—the 27-year-old World Cup record-holding goal scorer—will contribute his experience to the development of future soccer cleats and apparel and will serve as a global brand ambassador beyond the realm of soccer.

Henry Joins the Team
 In addition, On has signed former French national team player Thierry Henry as “Director of Football.” According to a report by “The Athletic,” Henry was also involved in bringing Mbappé on board.

The company had previously formed partnerships with tennis star Roger Federer and Swiss soccer player Sydney Schertenleib.

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