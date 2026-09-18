Mega Deal in Soccer
Surprise Transfer: A Bombshell About Mbappé!
This comes as a surprise! Superstar Kylian Mbappé will be wearing cleats from the Swiss sportswear manufacturer On going forward.
The French national team player from Real Madrid is thus ending his long-standing partnership with the U.S. company Nike, which had been in place since his youth.
With this coup, On is entering the soccer market. According to a press release, Mbappé—the 27-year-old World Cup record-holding goal scorer—will contribute his experience to the development of future soccer cleats and apparel and will serve as a global brand ambassador beyond the realm of soccer.
Henry Joins the Team
In addition, On has signed former French national team player Thierry Henry as “Director of Football.” According to a report by “The Athletic,” Henry was also involved in bringing Mbappé on board.
The company had previously formed partnerships with tennis star Roger Federer and Swiss soccer player Sydney Schertenleib.
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