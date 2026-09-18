"Krone" Shows You
Diesel Price Shock: Here’s Where to Fill Up for the Lowest Price
The price of diesel continues to climb to dizzying heights—just how high remains to be seen. On Thursday, it rose to 2.279 euros per liter, reaching an all-time high. This will have massive implications for your wallet the next time you need to fill up. You can now see where to fill up for the lowest price in the “Krone” gas station guide.
The ongoing tensions in the Persian Gulf and concerns about oil supplies have driven diesel prices higher and higher in recent days. As early as Wednesday, it had reached a record high of 2.268 euros per liter. On Thursday, it rose again and, according to data from E-Control, reached 2.279 euros per liter—a new all-time high. The price of premium gasoline, on the other hand, fell from 1.959 euros per liter on Wednesday to 1.949 euros.
The “Krone” gas station guide shows affordable places to fill up in your area:
Debate Over a Europe-Wide Excess Profit Tax for Oil Companies
On Friday, EU finance ministers will gather in Dublin for an informal meeting. They are also expected to debate a potential Europe-wide excess profits tax for oil companies. Several finance ministers—including Markus Marterbauer (SPÖ) and German Finance Minister Lars Klingbeil (SPD)—have signed a letter calling for such a tax, according to a report by “Ö1-Journal.”
In Austria, calls for an excess profits tax on oil companies were already being heard on Thursday. Support was also called for people who rely on cars and for the transportation industry.
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