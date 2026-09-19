Bei diesem Spiel gewinnen nur die Entwickler

Zuerst schließt man mit ihnen harmlose Freundschaften, doch schon bald zeigt sich das Spiel von seiner dunklen Seite: Es treibt seine Spieler zur kapitalistischen Gier, dazu, für mehr „Spaß“ ihre Sozialversicherungsnummer preiszugeben, zu schummeln, zu betrügen und der Konkurrenz größtmöglich zu schaden. Immerhin geht es ums Gewinnen! Die Sieger bekommen „Spaß“, bessere Karten, Applaus. Je mehr man gewinnt, desto mehr kann man gewinnen. Bis am Ende nur die Entwickler siegen.