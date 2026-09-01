Planetenparty spielt Karten und geht Skifahren

Après-Ski am Balkan

Schon am 2. Oktober folgt die nächste Premiere im Rahmenprogramm des steirischen herbst: In „The Balkan Peak Resort“ erkundet Regisseurin Miriam Schmid das Verhältnis zwischen Österreich und Osteuropa anhand eines Ski-Resorts in Albanien. „Das Publikum trifft dort eine österreichische Schauspielerin, die auf Saison arbeitet, und eine albanische Autorin.“ In dem Resort kann man urlauben wie in Tirol, nur zum halben Preis. „Wir wollen ernsthafte Themen auf lust- und humorvolle Art verhandeln. Man soll sich selbst ertappen“, sagt Schmid, die für das Stück mit zwei albanischen Künstlerinnen, Daniela Gjopalaj und Diana Malaj, zusammenarbeitet. Das Stück ist im ARTist‘s zu sehen, im April folgt ein Gastspiel im Theater am Werk in Wien.