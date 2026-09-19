Feuerwehr-Seelsorge bekommt ein neues Gesicht

Beim 42. Florianimarsch in Weinpolz wurde Pater Stephan Holpfer nach mehr als 23 Jahren als Landesfeuerwehrkurat verabschiedet. Sein Nachfolger Manuel Sattelberger ist Kaplan in Zwettl, Jugendseelsorger und selbst Feuerwehrmann.
Kameradschaft, Glaube und gemeinsames Innehalten standen beim 42. Florianimarsch des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Weinpolz im Bezirk Zwettl im Mittelpunkt. Die Teilnehmer konnten zwischen einer drei und einer fünf Kilometer langen Strecke wählen und machten sich gemeinsam mit den Feuerwehrkuraten auf den Weg.
Eine Andacht erinnerte unterwegs an Hilfsbereitschaft, Verantwortung und den Einsatz für Menschen in schwierigen Situationen. Anschließend wurde eine Feldmesse zu Ehren des heiligen Florian gefeiert, die der Musikverein Scheideldorf musikalisch begleitete.
Generationenwechsel bei den Kuraten
Der Florianimarsch stand diesmal besonders im Zeichen eines Generationenwechsels: Nach mehr als 23 Jahren als Landesfeuerwehrkurat wurde Pater Stephan Holpfer verabschiedet und zum Ehrenlandesfeuerwehrkurat ernannt. Seine Aufgabe übernimmt Manuel Sattelberger. Der Kaplan in Zwettl ist zugleich Jugendseelsorger im Waldviertel und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stadt St. Valentin.
Seelsorge nach belastenden Einsätzen
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner betonte die Bedeutung der seelischen Begleitung innerhalb der Feuerwehren. Hinter jedem Einsatz stünden Menschen, die immer wieder mit schwierigen und belastenden Situationen konfrontiert würden.
Für die Organisation erhielt die Freiwillige Feuerwehr Weinpolz von der Landesfeuerwehrführung eine Florian-Statue. Der nächste Florianimarsch findet am 4. September 2027 in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.