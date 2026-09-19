Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langjährige Ära endet

Feuerwehr-Seelsorge bekommt ein neues Gesicht

Niederösterreich
19.09.2026 15:00
Pater Stephan Holpfer und sein Nachfolger Manuel Sattelberger gemeinsam mit Vertretern der ...
Pater Stephan Holpfer und sein Nachfolger Manuel Sattelberger gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehrführung beim Florianimarsch in Weinpolz.(Bild: NÖ Landesfeuerwehrkommando Klaus Stebal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Beim 42. Florianimarsch in Weinpolz wurde Pater Stephan Holpfer nach mehr als 23 Jahren als Landesfeuerwehrkurat verabschiedet. Sein Nachfolger Manuel Sattelberger ist Kaplan in Zwettl, Jugendseelsorger und selbst Feuerwehrmann.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kameradschaft, Glaube und gemeinsames Innehalten standen beim 42. Florianimarsch des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Weinpolz im Bezirk Zwettl im Mittelpunkt. Die Teilnehmer konnten zwischen einer drei und einer fünf Kilometer langen Strecke wählen und machten sich gemeinsam mit den Feuerwehrkuraten auf den Weg.

Eine Andacht erinnerte unterwegs an Hilfsbereitschaft, Verantwortung und den Einsatz für Menschen in schwierigen Situationen. Anschließend wurde eine Feldmesse zu Ehren des heiligen Florian gefeiert, die der Musikverein Scheideldorf musikalisch begleitete.

Für die Organisation erhielt die Freiwillige Feuerwehr Weinpolz von der Landesfeuerwehrführung ...
Für die Organisation erhielt die Freiwillige Feuerwehr Weinpolz von der Landesfeuerwehrführung eine Florian-Statue.(Bild: NÖ Landesfeuerwehrkommando Klaus Stebal)

Generationenwechsel bei den Kuraten
Der Florianimarsch stand diesmal besonders im Zeichen eines Generationenwechsels: Nach mehr als 23 Jahren als Landesfeuerwehrkurat wurde Pater Stephan Holpfer verabschiedet und zum Ehrenlandesfeuerwehrkurat ernannt. Seine Aufgabe übernimmt Manuel Sattelberger. Der Kaplan in Zwettl ist zugleich Jugendseelsorger im Waldviertel und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stadt St. Valentin.

Seelsorge nach belastenden Einsätzen
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner betonte die Bedeutung der seelischen Begleitung innerhalb der Feuerwehren. Hinter jedem Einsatz stünden Menschen, die immer wieder mit schwierigen und belastenden Situationen konfrontiert würden.

Für die Organisation erhielt die Freiwillige Feuerwehr Weinpolz von der Landesfeuerwehrführung eine Florian-Statue. Der nächste Florianimarsch findet am 4. September 2027 in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.09.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.676 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
163.535 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.782 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1658 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1143 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1098 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf