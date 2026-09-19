Feuerwehr-Seelsorge bekommt ein neues Gesicht

Kameradschaft, Glaube und gemeinsames Innehalten standen beim 42. Florianimarsch des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Weinpolz im Bezirk Zwettl im Mittelpunkt. Die Teilnehmer konnten zwischen einer drei und einer fünf Kilometer langen Strecke wählen und machten sich gemeinsam mit den Feuerwehrkuraten auf den Weg.